Свекровь оценила? Невестка Орбакайте в мерцающем топе сверкнула пышным декольте на юбилее Киркорова

Никита Пресняков является старшим внуком Аллы Пугачевой. Он продолжил дело родных и тоже стал артистом. Уже длительное время сын Кристины Орбакайте занимается музыкой и порой снимается в кино.

А в прошлом году он начал играть в театре. Рыжеволосый парень не обделен внимание девушек, но он уже давно состоит в браке с Аленой Красновой. Она была его соседкой по даче, когда они познакомились. Тогда блондинка еще была школьницей.