Морские ежи, креветки, осьминоги: Нетребко в белоснежных кюлотах и блузке на запах отметилась за ужином

Оперная дива перед последним концертом в Монако устроила застолье в фешенебельном ресторане с друзьями и мужем.

Анна Нетребко является известной певицей. Она уже много лет строит карьеру и смогла прославиться на весь мир. Артистка может похвастаться тем, что объездила почти всю Европу. Она живет в Вене, а также у нее есть квартира в Нью-Йорке.

За последние два года оперная дива не раз приезжала в Россию и даже отметила 50-летие в Кремле. Но недавно ей пришлось сделать перерыв в работе из-за ситуации на Украине.

Два месяца Анна отдыхала с семьей. Она посетила Дубай, Азербайджан и Египет. Но в конце апреля артистка возобновила концерты. Она выступила в Монако с мужем Юсифом Эйвазовым. Примечательно, что свободное время певица посвящает прогулкам и встречам с коллегами.

Каждый раз она демонстрирует стильные образы. На этот раз Нетребко облачилась в белые кюлоты и блузку на запах цвета незабудок. Она подчеркнула талию и тонкие щиколотки. Платок на голове дополнял образ.

Анна устроила застолье в фешенебельном ресторане. Она отведала морских ежей, креветок, кальмаров и осьминогов. Стол ломился от яств.

«Завтра последний спектакль — а сегодня — дружный интернациональный состав собрался пообщаться… и поесть», — призналась звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что артистка посвежела и похорошела. «Ну что за чудо», «Молодцы! Хорошего настроения», «Как это все вкусно», «Так держать! Супер компания, супер энергия», «Так душевно и атмосферно у вас! Сразу видно что все рады встрече!», «Аннушка, вы красотка! А какой наряд — вау», — прокомментировали пост подписчики.

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