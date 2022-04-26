Романтика на сцене: Нетребко в пудровом платье в пол с корсетом предстала с Эйвазовым на публике

Анна Нетребко является известной оперной певицей. Она уже давно выступает на сцене и смогла добиться славы. Раньше артистка жила в Санкт-Петербурге, а потом перебралась в Вену.

Она давала гастроли по всему миру, но не так давно ее заменили в одном из известных театров из-за ситуации на Украине. Анна решила взять паузу и почти три месяца находилась в отпуске. После путешествия по Египту она вернулась на сцену.

Уже несколько дней оперная дива находится в Монако. Нетребко успела не только принять участие в постановках, но и провести время с друзьями. Как и раньше, она демонстрирует стильные образы на прогулках.

А вот теперь певица опубликовала кадры с выступления. Она вышла на сцену в пудровом струящемся платье с накидкой цвета фуксии. Анна продемонстрировала страсть и любовь с мужем Юсифом Эйвазовым.

Они сыграли в опере «Манон Леско» Пуччини. Поклонники пришли в восторг не только от костюмов, но и игры артистов. «Любовь в глазах», «Когда вы играете вместе это особенная атмосфера», «Анну, какая вы красивая», «Изумительно выглядите», «Ну что за пара», «Ах, какой наряд», «Очень красивый образ», «Любимые артисты на сцене! Волшебно», — прокомментировали кадры подписчики.

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