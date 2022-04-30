«Я не многодетный отец, нет миссии плодоносить»: Киркоров отказался от планов на третьего ребенка

По словам музыканта и поп-короля, ему бы Аллу-Викторию и Мартина поставить на ноги.

Певец и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров заявил, что для него главная жизненная цель – поставить на ноги своих детей Аллу-Викторию и Мартина.

По словам Киркорова, кругом сейчас нестабильно и ему страшно за наследников. Поп-король заметил, что Алла-Виктория и Мартин скоро станут подростками. Их ждет взрослый мир, в котором кругом таится немало опасностей, сообщает «СтарХит».

«Даже когда дети видят отца с газировками, сразу кричат: «Папа, нельзя, ты же говорил, что это плохо, вредно!» Мне бы их всему научить и запустить в жизнь. Я не многодетный отец, у меня нет миссии плодоносить». Филипп Киркоров

Напомним, что Филипп Киркоров 30 апреля отмечает юбилей. Поп-королю отечественной эстрады исполнилось 55 лет.

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