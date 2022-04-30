«За гранью добра и зла»: Киркоров не собирается что-то доказывать Данилко и Лободе

По словам музыканта, главная миссия артиста – петь, а не участвовать в политических дискуссиях.

Певец Филипп Киркоров заявил, что ему не очень приятно обсуждать раскол, случившийся в шоу-бизнесе в связи с событиями на Украине. Он заметил, что оказался по разную сторону баррикад с такими украинскими звездами, как Андрей Данилко и Светлана Лобода.

«То, что происходит — за гранью добра и зла. У меня нет понимания, зачем вообще нужно вовлекать артистов в какие-то политические разборки. Их главная миссия — петь. Песней можно планету перевернуть». Филипп Киркоров

По словам Киркорова, его не раз осуждали, почему он поет в Кремле. Для него это лучшая площадка, его родной дом. Он и продолжит петь в Кремле. В этом его принципиальная позиция. Приходя на его концерт, люди слышат и видят суть выступления и что он хочет донести. Доказывать что-то своим украинским коллегам Киркоров не собирается, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Филипп Киркоров 30 апреля отмечает юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

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