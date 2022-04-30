«С коллегами встречаемся редко»: Киркоров рассказал об отношениях с Лорак и Крутым

По словам поп-короля, сейчас у него появилось много времени на семью и детей.

Певец Филипп Киркоров заявил, что совершенно не скучает по активной светской жизни, которая прервалась в связи с событиями на Украине. Он просто отдыхает от ярких событий из мира шоу-бизнеса.

«Хорошо, что появилось больше времени на семью, детей. С коллегами встречаемся редко, только с самыми близкими — к примеру, с Игорем Крутым, Ани Лорак». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, во время встреч с Лорак и Крутым они предпочитают по большей части времени молчать. Изображать радость им не хочется. По его словам, он ведет себя с друзьями искренне и честно, сообщает «СтарХит».

Напомним, что 30 апреля поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову исполнилось 55 лет. Перед юбилеем у него состоялось несколько ярких концертов в Москве и Санкт-Петербурге.

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