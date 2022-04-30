«Будь всегда, очень люблю!»: Эйвазов трогательно поздравил Киркорова с юбилеем

Филипп Киркоров отмечает свой день рождения. 30 апреля поп-королю российской эстрады исполнилось 55 лет.

С раннего утра Филипп Бедросович принимает поздравления от друзей и коллег. Юсиф Эйвазов в своей соцсети также трогательно поздравил артиста.

«С днем рождения, король! Ты всегда удивляешь, ты можешь сделать подряд 10 концертов и они все будут распроданы, ты вот уже столько лет поддерживаешь интерес к себе и своему творчеству и в тоже самое время остаешься ранимым, добрым и верным другом! Будь всегда! Очень люблю! С днем рождения!» — написал Эйвазов.

Напомним, в честь юбилея Киркоров запланировал ряд концертов в регионах страны. Всероссийский гастрольный тур растянется буквально на два года. По планам, шоу «55. Gold the greatest hits», в рамках которого состоятся 106 концертов, будет проходить до конца 2023 года.

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