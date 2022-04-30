«Алла – пожилой человек, поехала за мужем»: Шаляпин объяснил, почему Пугачева покинула Россию

По словам музыканта, у Примадонны просто не было другого выбора.

Певец Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro объяснил, почему певица Алла Пугачева уехала из России.

«Я считаю, что все мы, артисты, без исключения – обычные скоморохи. Мы работаем, чтобы веселить и развлекать людей. Некоторые из нас забывают свою основную функцию и начинают считать себя богами. В этом и вся проблема. Некоторые уверовали в свою избранность. Они не замечают, что страна и люди изменились». Прохор Шаляпин

Как отметил Шаляпин, он не испытывает тотальной ненависти к уехавшим Алле Пугачевой и ее мужу Максиму Галкину. «Я, как и многие артисты, не был допущен на большой экран со своим творчеством. У меня не было такой наглости и цепкости, как у них. Кто наглее, скажу я вам, тот и впереди. Я не злорадствую. Уехали и бог с ним. Это их выбор. Алла – пожилой человек, она поехала за своим мужем. Про страну она нигде и ничего плохого не сказала. Это тоже надо заметить. У нее выбора не было. Не надо им так много уделять внимания. Надо переключаться на молодежь. На патриотов, которые хотят жить в своей стране. Таких как я много. Страна не останется без талантливых людей. Если другим дать эфир, то и они, поверьте мне, станут звездами. Незаменимых людей не существует даже в мировой культуре», — заявил Прохор Шаляпин.

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Напомним, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин два месяца назад уехали из России. Звездное семейство обосновалось в Израиле.

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