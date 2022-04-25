«Сожгу дом – лишь бы у соседа сарай сгорел»: Шаляпин рассказал, кому должна достаться квартира Моисеева в Юрмале

Как отметил музыкант, весь шоу-бизнес стоит горой за Сергея Гороха.

Певец Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что юрмальские апартаменты музыканта Бориса Моисеева должны достаться в будущем его концертному директору Сергею Гороху.

«Я думаю, что это будет самое справедливое. Апартаменты Бориса Моисеева в Юрмале должны достаться Сергею Гороху. Тем более при таком раскладе родственников. Мы всем шоу-бизнесом поддерживаем Гороха». Прохор Шаляпин

Как заметил Прохор Шаляпин, многие родственники звезд считают так: «Сожгу свой дом — лишь бы у соседа сарай сгорел», — заявил Прохор Шаляпин.

Напомним, что на апартаменты Моисеева в Юрмале претендует брат звезды. При этом родственник исполнителя живет в Канаде и за последние годы музыканта не навещал. За ним ухаживает как раз Сергей Горох.

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