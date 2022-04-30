После всех унижений: какое важное решение приняла Алла Пугачева

Что сказала Примадонна в Израиле.

Два месяца Алла Пугачева и Максим Галкин живут не в России. Звезды забрали детей и покинули страну, чтобы скрыться в Израиле на фоне украинских событий. С того момента на семью обрушился шквал критики, а после громких заявлений Галкина и вовсе случился скандал – журналист Маргарита Симоньян совершила аутинг мужа Пугачевой, заявив, что тот – гей под прикрытием пожилой жены.

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После всех скандалов Алла Пугачева приняла важное решение в Израиле. Звезда предпочла не возвращаться в Россию в ближайшее время. Об этом стало известно из слов ее давнего друга, народного артиста Александра Левенбука.

«Алла мне лично обещала вернуться осенью. Мы созванивались, а она слов на ветер не бросает», — цитирует артиста News.ru.

Сам Максим Галкин никак не отреагировал на унизительные оскорбления в свой адрес. Он вышел на связь, прервав молчание, но лишь ради того, чтобы объявить о дополнительном концерте.

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