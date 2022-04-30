«Могу назвать себя и евреем, и русским»: на отъезд в Израиль Галкин намекал еще несколько лет назад

В начале марта шоумен с семьей уехал из России.

Максим Галкин и Алла Пугачева перебрались из России в Израиль в начале марта. Сейчас шоумен готовится к концертам на земле обетованной, которые запланированы на начало лета. Недавно он записал обращение, нелестно высказавшись о России. Оно вызвало шквал критики в Сети, а накануне Галкину нашли замену на Первом канале.

Примечательно, что всего два года назад, в 2019-м, шоумен давал интервью Ирине Шихман на ее YouTube-канале, в котором намекнул, что может переехать в Израиль.

«Никогда не было мысли скрывать, что мама еврейка. И я сталкивался с хейтерством в интернете. И до сих пор это проявляется. По крови я наполовину русский. По мироощущениям могу себя назвать и евреем, и русским. Это важно», — сказал Галкин.

Напомним, ранее в адрес Максима Галкина высказалась журналист Маргарита Симоньян. Она поразмышляла об ориентации шоумена.

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