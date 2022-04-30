«Меня обожгла боль»: Никита Джигурда вспомнил болезненный момент боя с Отаром Кушанашвили

Актер Никита Джигурда в беседе с Teleprogramma.pro выразил уважение своему сопернику по бою в октагоне телеведущему Отару Кушанашвили.

«Позора у Отарика в том бою не было. Респект, что он согласился выйти на ринг. Я ему сразу сказал: «Давай ты будешь бегать, а в третьем раунде я тебя догоню». Но его молодые тренера настроили работать первым номером. Первый удар под сердце в ребро нанес мне именно Отарик. Меня обожгла боль. Я ответил. Сделал то, что сделал. Отправил его в нокаут. Он имел право и после первого, и второго нокдауна прекратить бой, но он продолжал поединок». Никита Джигурда

По словам Никиты Джигурды, подобные бои стали отдельным жанром в мире единоборств. «Люди из шоу-бизнеса и кино показывают силу духа, забавляют зрителей. После таких боев появились отдельные промоушены. Никита Пресняков с Алексеем Паниным вот дрались. Это дает возможность проверить силу духа и расширить аудиторию зрителей среди определенной категории. В октагон как воины все идут. Мы все подписываем договор, что если будет летальный исход, то родственники не будут высказывать претензии организаторам», — заметим Никита Джигурда.

Напомним, что Никита Джигурда победил Отара Кушанашвили в октагоне. При этом телеведущий позже сказал, что якобы получил за этот бой 17 миллионов рублей.

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