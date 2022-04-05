«Время ее ушло»: Никита Джигурда прошелся по Ларисе Долиной

Актер заявил, что полностью на стороне Вали Карнавал в ее конфликте с артисткой.

Актер Никита Джигурда только первый день на проекте «Звезды в Африке», но уже успел произвести впечатление абсолютно на всех участников. Он показал себя и как добытчик, и как участливый человек.

Всех представительниц прекрасного пола Джигурда сразу окрестил богинями. А Валю Карнавал поддержал в скандале с Ларисой Долиной, когда народная артистка посоветовала тиктокерше лучше не петь, поскольку люди сначала получают соответствующее образование, а затем идут на сцену, а не наоборот.

Джигурда признался, что в отличие от других сверстников всегда выступает за молодежь. И прошелся по Долиной.

«В споре Валюши с Долиной я был полностью, богиня маленькая, на твоей стороне. Потому что, какая бы Ларка ни была профессионалка, я за этим вижу понимание, что время ее ушло. Есть звезды, которые с возрастом бронзовеют и забывают, как они поднялись», — отрезал артист.

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