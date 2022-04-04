«Хотел побыть собой»: на «Звезды в Африке» пришел Никита Джигурда

Не многие оценили появление артиста, но равнодушных не оказалось.

Второй сезон шоу «Звезды в Африке» продолжается на ТНТ. Проект в каждом выпуске пополняется одной знаменитостью. И на этот раз в шоу пожаловал Никита Джигурда.

Для многих участников появление Джигурды на площадке стало шоком – они просто не ожидали, что такое могло произойти. Скандальный имидж артиста сделал ему дурную славу, и поначалу большинство с опаской отнеслось к новобранцу. А вот Алена Водонаева порадовалась такому пополнению.

«Я очень рада, что пришел Никита, что это не очередной тиктокер. Хотя бы будет с кем пообщаться», — обрадовалась Водонаева.

Анатолий Цой, в свою очередь, признался, что для него появление Джигурды – шок. Но в ходе общения с артистом он поменял свое мнение: «Как оказалось, он такой адекватный, нормальный мужик!».

Вместе с Цоем поменяли мнение и другие звезды. Сам Джигурда объяснил свое появление на проекте: «Внутри я бесконфликтный человек. Я очень классный артист, и мне очень легко сыграть любую агрессию. Я хотел бы побыть собой», — признался Джигурда.

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