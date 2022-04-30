«Отарик получил 17 миллионов долларов, а я меньше»: Джигурда – о гонораре Кушанашвили за бой

Актер Никита Джигурда в беседе с Teleprogramma.pro отреагировал на слова телеведущего Отара Кушанашвили, который заявил, что получил 17 миллионов рублей за бой с ним.

«Это нереальные цифры. Он так шутит. Я знаю суммы, но по условиям контракта не могу их озвучить. Это в десятки раз меньше. Он назвал сумму с потолка. Хорошо, что не сказал 17 миллионов долларов, тогда было бы вообще все ясно. Многие купились на его слова. Можете так и написать: «Отарик получил 17 миллионов долларов, а Джигурда намного меньше». Никита Джигурда

При этом Джигурда заметил, что гонорары участников, дошедших до финала, очень серьезные. «Там в финале разыгрывают однокомнатную квартиру среди бойцов. Как и кто договорится на самом деле насчет денег. Свой гонорар я отдал детям от Марины Анисиной. У меня ребята занимаются большим теннисом. Все деньги идут на оплату тренировок. Они каждый день занимаются», — заявил Никита Джигурда.

Ранее Отар Кушанашвили заявил, что заработал за проигранный бой с Никитой Джигурдой в октагоне 17 миллионов рублей. Благодаря этим деньгам он якобы погасил ипотеку дочери.

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