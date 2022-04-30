«Это идиотизм!»: Винокур высказался о скандале в семье Пугачевой после заявлений Симоньян

По словам артиста эстрады, ему бы не хотелось что-то подробно комментировать по данной скандальной теме.

Артист эстрады и популярный юморист Владимир Винокур в беседе с Teleprogramma.pro кратко высказался о скандале в семье певицы Аллы Пугачевой.

«Я бы не хотел говорить о ситуации с Аллой Пугачевой. Я вообще по телефону не говорю никогда. Это идиотизм! Именно по этой теме говорить не хочу. Выхода нет». Владимир Винокур

Напомним, что в сторону Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина поступили крайне серьезные обвинения со стороны телеведущей Маргариты Симоньян.

При этом шоумен, как и его жена хранят молчание. За семью Примадонны заступилась общественница Екатерина Гордон, композитор Игорь Николаев с женой, подруга семьи дизайнер Марина Юдашкина.

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