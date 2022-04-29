«Красивое платье на красивой женщине»: телеведущая Николаева подчеркнула природные данные эффектным нарядом

Телеведущая Елена Николаева в конце прошлого года родила первенца — сына Александра от бизнесмена Игоря Вдовина. Спустя всего месяц она приступила к работе и уже радует телезрителей канала «Россия 1» каждое утро своим присутствием в студии.

На этот раз блондинка примерила платье с гороховым принтом. Ее образ разобрал эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

«Красивое платье на красивой женщине. Сложно понять, какой силуэт, но видно, что это дорогая струящаяся ткань, которая не слишком облегает, но и не добавляет объема. Гороховый принт подходит Елене по цветотипу, а еще сочетается с глазами и туфлями. Елена стройная, тонкая женщина, и все элементы образа подчеркивают эти качества. У меня нет претензий, потому что все стильно и идет хозяйке комплекта», — сказал Наз Маер.

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Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

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