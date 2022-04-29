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«Красивое платье на красивой женщине»: телеведущая Николаева подчеркнула природные данные эффектным нарядом

Образ звезды разобрал модельер Наз Маер.

«Красивое платье на красивой женщине»: телеведущая Николаева подчеркнула природные данные эффектным нарядом
Елена Николаева. Фото: соцсети

Телеведущая Елена Николаева в конце прошлого года родила первенца — сына Александра от бизнесмена Игоря Вдовина. Спустя всего месяц она приступила к работе и уже радует телезрителей канала «Россия 1» каждое утро своим присутствием в студии.

На этот раз блондинка примерила платье с гороховым принтом. Ее образ разобрал эксперт сайта Teleprogramma.pro, модельер Наз Маер.

Елена Николаева
Елена Николаева. Фото: соцсети

«Красивое платье на красивой женщине. Сложно понять, какой силуэт, но видно, что это дорогая струящаяся ткань, которая не слишком облегает, но и не добавляет объема. Гороховый принт подходит Елене по цветотипу, а еще сочетается с глазами и туфлями. Елена стройная, тонкая женщина, и все элементы образа подчеркивают эти качества. У меня нет претензий, потому что все стильно и идет хозяйке комплекта», — сказал Наз Маер.

Справка Teleprogramma.pro

Наз Маер — модельер. Он является учеником Жан-Поля Готье, дизайнером, модным экспертом. Наз стал обладателем премии Вячеслава Зайцева — «Дизайнер 2021 года».

Наз Маер
Наз Маер. Фото: личный архив

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