Подруга высказалась: Юдашкина двумя словами отреагировала на скандальное унижение Пугачевой и Галкина

В адрес Примадонны и ее мужа снова прилетела порция осуждений.

Сбежавший в Израиль Максим Галкин оказался в центре скандала. После того, как артист снова позволил себе нелестно высказаться в адрес России, на него с критикой обрушилась журналистка Маргарита Симоньян. Она не только разнесла шоумена за его позицию, но и прошлась по личному – заявила, что тот женился на «пожилой женщине» ради выгод и карьеры, а сам предпочитает мужскую компанию.

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Такое скандальное унижение Галкин и Пугачева пропустили мимо ушей. Но давняя подруга семьи Лайма Вайкуле не смогла промолчать, а защитила друзей в своем микроблоге.

Ей вторит и другая давняя приятельница, жена Валентина Юдашкина Марина. Она написала у Вайкуле под ее словами «Правильно, Лайма!!», двумя словами выразив свое согласие с позицией латвийской звезды и свою поддержку Примадонне.

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