«Просто встретились два человека»: Катя Гордон впервые рассказала о своем третьем муже

Первым мужем адвоката, ведущей, поэтессы и просто эффектной Кати Гордон стал телеведущий Александр Гордон. С ним она прожила семь лет. Затем в жизни блондинки появился адвокат Сергей Жорин, брак с которым заключался дважды — в 2011 и 2013 годах.

Третьим мужем Кати стал Виктор Хархалис, с которым она познакомилась в Сети. Правда, молодой человек и не подозревал о звездном статусе Гордон. Они встречались на протяжении двух лет, причем, ни разу не ругались, а потом решили узаконить свои отношения.

«Просто встретились два человека, которые должны быть вместе, и происходит такое узнавание. Если бы я описывала любовь, то говорила бы о том, что это какое-то узнавание, и при этом все на своих местах», — призналась Гордон в проекте сайта Teleprogramma.pro «Загугли звезду».

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