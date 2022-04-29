«Пока все режут»: Наталья Рудова «съела» сумочку Chanel

Актриса Наталья Рудова оригинально поддержала тренд на уничтожение сумочек Chanel. Акцию запустили российские блогеры, протестуя против русофобии.

Напомним, Виктория Боня вначале порезала свою сумку на камеру, призывая в своем ролике поддержать движение. А потом решила не портить вещи, а продать их, пустив потом заработанные средства на благотворительность.

Наталья Рудова поступила проще, она заказала в ресторане пирожное, выполненное в виде копии сумки Chanel и уничтожила его со вкусом, съев.

«Пока все режут, я ем», — подписала обнародованные кадры в Сети Рудова.

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