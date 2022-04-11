Против русофобии: Боня решила избавиться от остальных вещей Chanel, отдав их на благотворительность

Ранее Виктория Боня демонстративно разрезала сумочку бренда за его предвзятое отношение к гражданам РФ.

Виктория Боня решила полностью избавиться от вещей Chanel. Ранее она демонстративно разрезала дорогую сумку, но многие россиянки ее не поняли, осудив за такое транжирство. Ведь вещь еще могла послужить во благо кому-то другому.

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Певица Валерия заметила, что уничтожение одной сумки ни на что не влияет, а Анна Калашникова предложила отдавать вещи бренда лучше на благотворительность, чем засорять планету мусором.

Похоже, что Виктория Боня решила прислушаться к чужому мнению. В своих социальных сетях она рассказала, что оставшиеся предметы роскоши от Chanel она отдаст на аукцион и все вырученные средства пустит на благотворительность. Звезда уверена, что люди не должны терпеть русофобного поведения.

«Призываю всех женщин мира поддержать меня в этом. Давайте объединимся вместе и поможем тем, кому сейчас трудно, одновременно выступив против дискриминации, национализма и ксенофобии. Продай свою Chanel и пожертвуй вырученные средства тем, кто нуждается в нашей помощи!» — сказала Виктория Боня.

Напомним, бренд Chanel стал требовать от российских покупательниц подписать документ, согласно которому они отказываются носить купленные у них вещи на территории РФ.

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