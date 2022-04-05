«Давай, до свидания!»: Боня вслед за другими блогерами искромсала на камеру сумку Chanel

Российские блогеры устроили флешмоб против русофобии бренда Chanel. Напомним, теперь в магазинах французской марки за границей требуют от жителей РФ расписки, что они не будут носить купленные вещи на территории своей страны. Эта информация подтверждена официально.

«Давай, до свидания!» — говорит она из блогеров в социальных сетях и смело уничтожает ножницами дорогую сумочку.

Звезда «Дома-2» Виктория Боня опубликовала ролик с флешмобом в своем телеграме, и сама присоединилась к акции, призывая своих подписчиц поступить так же.

«Если Дом Chanel не уважает своих клиентов, почему мы должны уважать Дом Chanel? Мы не должны молчать, когда над нами смеются и выказывают свое неуважение!» — высказалась Виктория Боня.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.