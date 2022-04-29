«Самое ужасное, что было в жизни»: ведущий «Маски» рассказал о своей работе в стриптизе

Шоумен Вячеслав Макаров искренне удивился, что об этом пронюхали журналисты.

Стас Ярушин в эфире программы «Ночные контакты» вскрыл неожиданный факт о ведущем программы «Маска» на НТВ Вячеславе Макарове.

Оказывается, шоумен засветился на работе в камызякском стриптиз-баре, об этом звезда «Универа» прочитал на просторах Интернета и попросил прокомментировать, насколько это соответствует истине.

Макаров не стал скрывать правду и признался, что был такой эпизод в его жизни. Но работал он там всего один вечер. «Интересно, откуда это все всплывает?» — опешил Вячеслав.

«Я один раз работал в стрип-баре, и это самое ужасное, что было в моей жизни. Я работал в ночном клубе, а прямо через дверь был стрип-бар и меня попросили один раз всего лишь объявить крейзи-меню», — заверил Макаров.

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