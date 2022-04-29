Сняла костюм и все равно не узнал! Вячеслав Макаров попал впросак прямо в эфире «Маски»

На шоу «Маска» ведущий до конца понятия не имеет, кто прячется под нарядом.

Ведущий проекта «Маска» канала НТВ Вячеслав Макаров рассказал в эфире программы «Ночной контакт», что он не знает, кто скрывается под костюмом до последнего, как и обычные зрители. Он сам решил это, чтобы проект был интереснее.

Однажды из-за такой секретности он попал впросак – герой скинул с себя маску, а ведущий так и не понял кто это. Речь идет о 54-летней легкоатлетке Светлане Мастерковой, двухкратной олимпийской чемпионке.

«Я знал, что есть такая легендарная спортсменка, я в школе еще учился, когда она гремела в Сиднее. Но я не знал, как она выглядит вообще!» — признался Макаров.

По словам Вячеслава, Светлана понимала, что ведущий «Маски» может не догадываться, какая у нее внешность. И очень просила, чтобы ее фото ему показали заранее. Но из-за выбранного Макаровым принципа секретности этого делать не стали.

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