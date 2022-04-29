У Ярушина глаза на лоб полезли: ведущий «Маски» рассказал о секрете, который он лично взял на себя

Ведущий шоу «Маска» на НТВ Вячеслав Макаров заявил, что он вместе со зрителями до конца понятия не имеет, кто скрывается под костюмами на сцене проекта. Этот секрет, убежден рулевой программы, делает зрелище особенно острым и неподражаемым.

«Как участнику съемочного процесса, мне могут сказать, но я с первого выпуска «Маски» попросил, чтобы этого не делали, потому что мне будет неинтересно», — объяснил Макаров в эфире программы «Ночной контакт».

В этот момент удивлению Стаса Ярушина, ведущего выпуска, предела не было, у него просто глаза на лоб полезли от этой информации.

«Реально?» — не поверил Ярушин.

Его собеседник заверил, что ни капельки не лжет, секретность на шоу имеет высшую степень.

Вячеслав считает, что эта тайна снимает у него психологическую зажатость перед знаменитостями очень высокого полета. Например, признался Макаров, ему было бы сложно подшучивать перед какими-нибудь народными артистами, а вот над «пончиками», «лошадьми» и «осьминогами» — запросто.

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