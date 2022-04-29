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Да это целое состояние! Анатолий Цой раскрыл, сколько стоит один костюм на шоу «Маска»

Музыкант даже хотел его выкупить, но решил, что ему не по карману.

Да это целое состояние! Анатолий Цой раскрыл, сколько стоит один костюм на шоу «Маска»
Анатолий Цой. Фото: Global Look Press

В программе «Ночной Контакт» певец Анатолий Цой рассказал, что после участия в проекте «Маска» НТВ пытался забрать себе костюм Льва, но ему отказали.

Тогда он предложил его выкупить, но названная сумма за наряд расстроила его.

Анатолий Цой и Филипп Киркоров на шоу «Маска». Стоп-кадр программы/ НТВ

Цой поведал, что после победы в первом сезоне «Маски» его пригласили в Анапу на корпоратив, но с одним условием – выступать он должен был обязательно в костюме Льва. Вот тогда-то он и обратился к телевизионщикам. Они ему предложили заплатить 2 миллиона.

Артист решил отказаться, поскольку гонорар за выступление в Краснодарском крае был равен этой сумме. Анатолий рассказал, что сам выбирал себе героя и остановился на Льве, поскольку это его знак по гороскопу. После выхода шоу, не скрыл музыкант, его карьера получила сильный толчок в своем развитии.

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