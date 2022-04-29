Да это целое состояние! Анатолий Цой раскрыл, сколько стоит один костюм на шоу «Маска»

Музыкант даже хотел его выкупить, но решил, что ему не по карману.

В программе «Ночной Контакт» певец Анатолий Цой рассказал, что после участия в проекте «Маска» НТВ пытался забрать себе костюм Льва, но ему отказали.

Тогда он предложил его выкупить, но названная сумма за наряд расстроила его.

Цой поведал, что после победы в первом сезоне «Маски» его пригласили в Анапу на корпоратив, но с одним условием – выступать он должен был обязательно в костюме Льва. Вот тогда-то он и обратился к телевизионщикам. Они ему предложили заплатить 2 миллиона.

Артист решил отказаться, поскольку гонорар за выступление в Краснодарском крае был равен этой сумме. Анатолий рассказал, что сам выбирал себе героя и остановился на Льве, поскольку это его знак по гороскопу. После выхода шоу, не скрыл музыкант, его карьера получила сильный толчок в своем развитии.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.