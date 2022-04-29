От получки до получки: Айза рассказала о финансовых трудностях Гуфа

Блогер считает, что при ней Алексей Долматов жил лучше.

Блогер Айза (полное имя Айза-Лилуна Хамзатовна Ай) рассказала на YouTube-шоу «Надо обсудить», что ее бывший муж Алексей Долматов (Гуф) испытывает в настоящий момент финансовые трудности.

По словам экс-жены рэпера, он живет фактически от гонорара до гонорара.

«Сбережений у него нет», — заявила Айза.

Айза полагает, что при ней Гуф был адекватен и следил за своим здоровьем. А вот при нынешней жене Юлии Королевой он дескать «забил» на себя. Но, что самое печальное, он совсем забыл про сына Сэма.

Айза убеждена, что для Долматова время стать папой упущено, их отпрыску уже 11 лет, и он очень скептически относится к своему отцу.

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