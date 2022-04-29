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От получки до получки: Айза рассказала о финансовых трудностях Гуфа

Блогер считает, что при ней Алексей Долматов жил лучше.

От получки до получки: Айза рассказала о финансовых трудностях Гуфа
Айза. Фото: соцсети

Блогер Айза (полное имя Айза-Лилуна Хамзатовна Ай) рассказала на YouTube-шоу «Надо обсудить», что ее бывший муж Алексей Долматов (Гуф) испытывает в настоящий момент финансовые трудности.

По словам экс-жены рэпера, он живет фактически от гонорара до гонорара.

«Сбережений у него нет», — заявила Айза.

Айза полагает, что при ней Гуф был адекватен и следил за своим здоровьем. А вот при нынешней жене Юлии Королевой он дескать «забил» на себя. Но, что самое печальное, он совсем забыл про сына Сэма.

Алексей и Юлия Долматовы. Фото: соцсети

Айза убеждена, что для Долматова время стать папой упущено, их отпрыску уже 11 лет, и он очень скептически относится к своему отцу.

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