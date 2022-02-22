«Не сосчитать сколько»: Айза рассказала о своих изменах Гуфу, в том числе и с его друзьями

Айза (Айза-Лилуна Ай) на телеканале «Пятница!» приняла участие в шоу «Детектор», в котором звезды проходят полиграф и отвечают на острые вопросы о себе.

Она рассказала об изменах Гуфу (Алексею Долматову), невежестве Барановской и проблемах с деньгами. Программу покажут 22 февраля в 20:30.

Айза заявила, что в ее отношениях с Гуфом не было любви. Она просто выступала спасателем, а ее муж был больным человеком, который употреблял запрещенные вещества.

Изменял ей не только Гуф, но и она сама.

«Я ему начала рано изменять, не сосчитать сколько. Я знала, что я не буду верной женой. Мне нравились другие мужчины. Его друзья. Они сами ко мне клеились. И Птаха тоже. Он просто до сих пор забыть меня не может. Давид, почему ты не можешь правду сказать?» — призналась блогер.

Айза окончательно решила расстаться с Гуфом, когда узнала, что он просит занять денег у ее друзей на проститутку. И это в тот момент, когда им нечем было платить за квартиру.

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