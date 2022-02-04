«Отличный повод появиться в телевизоре, Ай»: Айза-Лилуна снялась в клипе бывшего возлюбленного

Среди последних публикаций личного микроблога исполнителя Олега Майами появился ролик, в котором знаменитость нежно гладил экс-избранницу Айзу-Лилуну Ай. Примечательно, что артисты расстались уже давно.

Айза и Олег со скандалом закончили свой роман. Пара несколько раз крупно ссорилась, а затем мирилась. Но в итоге Майами и Ай перестали жить вместе и больше не общались.

Бывшая возлюбленная Майами назвала роман с артистом абьюзивными отношениями. А Олег признался, что Айза часто вела себя неадекватно. Поэтому певец боялся еще больше навредить ей.

Поклонники знаменитостей сильно удивились, увидев Майами и Ай снова вместе. Пусть и в клипе Олега.

«Мы ждем последний раз рассвет, ты не веришь в то, что это наш конец. Я ухожу, чтобы просто с тобой не видеться, бай, отличный повод появиться в телевизоре, Ай», — такие строчки сопровождали появление Айзы-Лилуны и Олега Майами вместе в одном ролике.

Напомним, ранее Айза-Лилуна Ай рассказала, кто должен обеспечивать женщину. По словам знаменитости, каждый мужчина обязан заботиться о благосостоянии своей любимой.

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