«Я — за партнерские отношения»: Айза-Лилуна считает, что мужчина не должен обеспечивать женщину

Инстадива призналась, что сама может заплатить за мужчину.

Айза-Лилуна Ай считает, что мужчина не должен обеспечивать женщину. Бывшая жена рэпера Гуфа заявила, что в современном мире заниматься бытом и зарабатывать деньги пара может на равных условиях.

«Мы выросли на таком воспитании: ты должна быть здорова, чтобы принести потомство, быть хорошей хозяйкой, уборщицей, и так далее. Но это такой пережиток прошлого и к реальности уже никакого отношения не имеет. Но я также поддерживаю, если женщина самостоятельно этого хочет», — поделилась Айза с News.ru.

Инстадива заявила, что ей ближе партнерские отношения, где никто никому ничего не должен.

«Мне совершенно неважно, чтобы мужчина платил за меня, я могу заплатить за него, можно наоборот, но чтобы он должен был прямо платить за меня — такого нет, это абсурд. Я за партнерские отношения», — заключила Айза.

Недавно Айза призналась, что у нее появился новый возлюбленный. Правда, пока она к серьезным отношениям не готова. После свадьбы своего первого бывшего мужа Алексея Долматова (он же Гуф) Айза решила изменить не только фамилию, но и имя. Теперь она официально по документам Айза-Лилуна Ай.

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