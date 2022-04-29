Ефремов скрыл, куда улетел из России

Актер Никита Ефремов, сын Михаила Ефремова, вслед за другими звездами оказался за пределами России. Куда знаменитый отпрыск направился и на какой период артист уточнять не стал. Известно лишь, что путь туда непрост и долог.

Свое видеопослание об отъезде из страны Никита Ефремов передал на премьеру сериала «Оффлайн», пишет МК.ru.

«Я в 27 часах лета», — сообщил широкой публике актер.

Ранее стало известно, что из России улетела Лариса Гузеева. Ведущая проекта «Давай поженимся!» отправилась на свою дачу в Болгарию, чтобы отдохнуть во время каникул ее шоу. Также звезда рассказала, что ей необходимо восстановить силы после коронавируса.

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