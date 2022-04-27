«Шлю лучики проклятия! Захлебнитесь!»: Гузеева сорвалась на журналистов за «покинула Россию»

Ларисе Гузеевой не понравилась формулировка, которой описали ее отпуск в Болгарии.

Лариса Гузеева во время каникул ее шоу «Давай поженимся!» уехала отдыхать в Болгарию, где у нее есть в собственности недвижимость. Часть СМИ написали об этом под заголовками: «Гузеева покинула Россию».

больше по теме Лиза Арзамасова рассказала о своем необычном увлечении Звезда наслаждается материнством и не только.

Такая формулировка сильно не понравилась телесвахе, которая разразилась проклятиями в адрес горе-журналистов.

«Лично я шлю этим (ругательное слово) лучики проклятия! Ловите! Захлебнитесь!» — не стала сдерживаться Гузеева.

Своим подписчикам звезда при этом пожелала счастья и добра. Также Лариса Гузеева объяснила свой отъезд к морю и солнцу.

«Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все», — написала в личном блоге артистка.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.