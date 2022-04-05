«Часто наблюдали смену позиций»: Добровинский объяснил, почему Ефремова нельзя освобождать раньше срока

Адвокат Александр Добровинский в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что актера Михаила Ефремова не следует освобождать из колонии раньше срока.

«Мы часто наблюдали смену позиций Михаила Ефремова во время суда. Сейчас наблюдаем очередную — политическую. Вместо «гражданин хороший» и фронды, теперь: «Я за веру, царя и Отечество». Но это недостаточно веские аргументы для изменения срока или места отбывания наказания». Александр Добровинский

Ранее Михаил Ефремов, отбывающий срок в колонии в Белгородской области, сделал заявление: «Я по жизни против любого рода конфликтов. Но я прекрасно понимаю, что у руководства нашей страны не было другого выхода, и поэтому я положительно отношусь к тому, что происходит сейчас».

Напомним, что Михаил Ефремов получил 7,5 года колонии за смертельное ДТП. Он уже не раз обжаловал приговор, надеясь выйти раньше срока на свободу.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.