Из величайших звезд в знаменитые арестанты: как Михаил Ефремов стал звездой, несколько раз женился и попал в смертельное ДТП

За свою карьеру актер снялся в сотне фильмов и сыграл в десятках спектаклей.

Михаил Ефремов с самого детства знает, что такое известность. Он родился в прославленной семье актеров и сам пошел по родительским стопам. Но дорожка вывела артиста по кривой, и сегодня он отбывает наказание в колонии общего режима за смертельное ДТП. Каким был путь артиста со сцены на нары — в нашем материале.

Михаил Ефремов: детство, родители, дебют

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Его отец – звезда театра и кино Олег Ефремов, мать – актриса театра «Современник» Алла Покровская. Дедушка Михаила Ефремова — оперный режиссер Борис Покровский (1912—2009), прапрадед по материнской линии — создатель нового чувашского алфавита Иван Яковлев.

Такая родословная обеспечила ребенку от третьего брака Олега Ефремова с Аллой Покровской (в первом браке актер стал отцом первенца – дочери Анастасии Ефремовой, 1957 года рождения), творческую атмосферу с детства. Михаил рано дебютировал в кино и на сцене, что не стало удивительным ни для кого.

Впервые на сцену МХАТа юноша вышел в 13 лет, сыграв небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В кино появился в том же 1976 году в фильме «Дни хирурга Мишкина», а два года спустя принял участие в картине «Когда я стану великаном», которая сделала его одним из знаменитых актеров среди ровесников.

За театральным образованием Ефремов-младший отправился в Школу-студию МХАТ. Но на первом курсе его призвали отдать долг Родине. В 1982—1984 годах Ефремов отправился в армию служить в войсках ВВС, где прошел Школу младших авиационных специалистов.

Михаил Ефремов: театр

Ефремов окончил курс Владимира Богомолова в школе-студии МХАТ после армии и в 1987 году встал у руля студии «Современник-2», в которой играли Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный и он сам. На подмостках театра они сыграли такие спектакли, как «Пощечина», «Седьмой подвиг Геракла», «Тень».

Когда труппа распалась, Ефремов-младший вернулся во МХАТ, где служил его отец и где он когда-то впервые вышел на сцену ребенком. Здесь он сыграл во многих пьесах: «Чайка», «Амадей», «Горе от ума», «Урок женам», «Борис Годунов» и других. Выступать на сцене Михаил Олегович на протяжении 8 лет, но не смог сработаться с отцом и ушел.

Затем были роли в различных театрах. В Школе современной пьесы в 1994 году Ефремов появился в пьесе «Без зеркал», в Театре Антона Чехова – в «Подземке» в 1995 году. Также были работы в антрепризах «Люди-мыши», «Маленькая афера большого города», «Чапаев и Пустота», «Покровские ворота».

В середине 2000-х Михаил Ефремов вошел в состав труппы «Современника», где числится по сей день. На сцене театра, где когда-то блистала его мама, актер исполнил десятки блестящих ролей в постановках, среди которых «Три сестры», «Амстердам», «Анархия», «Шарманка». В последней он выступил режиссером-постановщиком, как и в пьесе «Дюма».

Михаил Ефремов: кино

Кинокарьера Ефремова, рост которого составляет 175 см, а вес 82 кг, стала яркой и насыщенной интересными проектами, ролями и наградами. Первую свою роль Михаил получил в возрасте 13 лет в картине «Дни хирурга Мишкина». На экране он появился в звездной компании – с отцом Олегом Ефремовым, Иннокентием Смоктуновским, Роланом Быковым.

Пятнадцатилетним Ефремов снялся в ленте «Когда я стану великаном». После этого была главная роль в сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский». В 1991 году он появился в драме «Люк», а также в комедии «Мужской зигзаг».

Настоящую славу Ефремову принес сериал «Граница. Таежный роман» в 2000 году. В нем он сыграл офицера Алексея Жгута. За нее в 2002 году он удостоился «Ники» как лучший актер второго плана.

После «Границы» предложения на Ефремова от режиссеров посыпались одно за другим. В середине нулевых за год у Ефремова было по десять фильмов и сериалов в год, он оказался по-настоящему нарасхват: снялся в «Каменской, «Антикиллере» и «Антикиллере-2», «Слушателе», «Супертеще для неудачника», «Статском советнике», «12», «Оттепели», «Пьяной фирме», «Следователе Тихонове». Всего в фильмографии Михаила Ефремова сотни ролей.

За роль режиссера Кривицкого в «Оттепели» Ефремов был удостоен «ТЭФИ» как лучший актер сериала. За работу в «12» ему вручили «золотого орла» в 2008 году, а за роль второго плана в фильме «Про любовь» — «Нику» в 2016 году.

Михаил Ефремов носит звание Заслуженного артиста России с 1995 года. В 2001 году ему вручили Государственную премию в области киноискусства за работу в сериале «Граница. Таежный роман».

Михаил Ефремов: другие проекты

С марта 2006 года Михаил Ефремов стал постоянным членом жюри игр КВН. С 30 ноября 2009 по 19 апреля 2010 года подменял Игоря Квашу на программе «Жди меня» на Первом канале, затем два года они появлялись в студии попеременно, а когда Кваша ушел из жизни, то Ефремов стал постоянным ведущим передачи в паре с Марией Шукшиной до 2014 года.

С 2011 до 2012 года принимал участие в проекте «Гражданин поэт» на сайте «F5» и телеканале «Дождь» (признан в России иноагентом), в эфире которого читал актуальные стихи «на злобу дня», написанные Дмитрием Быковым в манере знаменитых поэтов и писателей.

Своеобразным продолжением проекта с одноименным названием стал канал Михаила Ефремова на YouTube, где он продолжил начатое в эфире.

Весной 2013 года на «Дожде» (признан иноагентом) совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым Михаил Ефремов представил проект «Господин хороший».

Михаил Ефремов: личная жизнь

Личная жизнь Михаила Ефремова оказалась столь же богата, как и его роли в кино. Он пять раз женился и имеет шестерых детей, не раз влюблялся и крутил романы без обязательств.

Первой женой актера в молодости стала актриса Елена Гольянова. Но женились они не по любви – брак был фиктивным и должен был помочь девушке разменять квартиру. Развод состоялся спустя пару месяцев.

Второй супругой (правда, гражданской) стала литературный редактор «Современника» Ася Воробьева – они стали встречаться сразу после окончания Ефремовым вуза. В 1988 году у них родился первенец Никита, который впоследствии пошел по папиным стопам и прославился в кино и на сцене.

Но появление ребенка не скрепило семью – через год Ефремов влюбился в другую и женился на ней, уйдя из семьи. В 1989 году он сыграл свадьбу с народной артисткой Евгенией Добровольской, которая в 1991 году родила ему сына Николая. Второй наследник Ефремова так же, как и первый, стал актером.

Однако, третий брак постиг крах – в 1997 году Ефремов и Добровольская развелись из-за его измены. На съемках сериала «Романовы. Венценосная семья» в 1999 году он познакомился со своей будущей женой, четвертой по счету, актрисой Ксенией Качалиной.

Через год возлюбленная родила ему дочь Анну-Марию, крестной которой стала Рената Литвинова. Браку не суждено было быть долгим, уже через четыре года отношений пара распалась.

Пятой женой стала звукорежиссер Софья Кругликова. С ней они вместе 20 лет, она же провожала мужа в места не столь отдаленные. За время брака супруга родила артисту троих детей – дочерей Веру в 2005 году и Надежду в 2007 году, а также сына Бориса в 2010 году. В 2016 году пара обвенчалась в церкви.

В отношении детей у Михаила Ефремова всегда была политика невмешательства. «Если говорить начистоту, я не принимаю очень уж активного участия в воспитании своих детей, потому что могу научить плохому», — признавался в свое время Ефремов. Поэтому ответственность за воспитание наследников актера лежала на женах. С матерями дети и оставались после развода.

Михаил Ефремов: авария, арест, лишение свободы

Михаил Ефремов никогда не скрывал, что любит выпить. Причем, пагубная привычка сформировалась у артиста давно. Ради брака с Евгенией Добровольской он не пил пять лет, но потом вернулся к зависимости. И она его и погубила.

Вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Актер за рулем своего Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с грузовичком курьера, 58-летнего Сергея Захарова. Сам звездный водитель не пострадал, а вот второму потребовалась госпитализация. Наутро стало известно, что Сергей Захаров скончался.

Очевидцы сделали с места событий несколько записей, на которых стало понятно, что Михаил Ефремов не совсем трезв. Позже экспертиза установила наличие в его организме не только превышение допустимого промилле, но и следы запрещенных веществ. Актера отправили под домашний арест на время следствия.

Изначально Ефремову предъявили обвинение по статье 264 ч.2 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в рамках которой ему грозило от 3 до 7 лет лишения свободы. Но со смертью пострадавшего обстоятельства поменялись, и статья была ужесточена на более суровую, по ней актеру «светило» уже до 12 лет.

На первый свой допрос по делу Ефремов не явился, ему потребовалась помощь «скорой». Как и позже из зала суда его также увозили на реанимобиле – возникли подозрения на инсульт, которые не оправдались. Сам актер постоянно жаловался на самочувствие.

Защищать Ефремова стал эпатажный адвокат Эльман Пашаев. Он же посоветовал подзащитному отрицать свою вину, хотя изначально актер записывал раскаяние на видео и признавал, что виноват. Линию защиты стали строить исходя сначала из того, что Ефремова не было за рулем авто, а затем – что он ничего не помнит, потому что был пьян.

К процессу было приковано огромное общественное внимание. К зданию суда от заседания к заседанию постоянно стягивались посторонние люди, часть из которых яро поддерживала актера и требовала ему свободы, другая – просто попиариться и засветиться на ТВ.

Итоговое заседание в сентябре завершилось признанием вины Ефремова. В суде актер зачитал стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову, раскаялся и попросил прощения за содеянное, а также выразил надежду, что его оставят на свободе, потому что так помогать пострадавшей стороне – вдове и сыну Захарова — ему будет легче.

Приговор Ефремову от Пресненского суда Москвы – 8 лет колонии общего режима. Также артисту назначили выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Ефремову оставалось отбывать в местах не столь отдаленных 7 лет и 10,5 месяца. Рассчитывать на условно-досрочное освобождение звезда может лишь после половины отбытого за решеткой срока.

Михаил Ефремов сегодня

В настоящее время Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии общего режима. Он не отлынивает от работы, трудится швеей — пришивает замки-молнии к медицинской форме.

В свободное время читает книги, частенько захаживает в местный буфет. Примерно раз в неделю Ефремов созванивается с сестрой, остальные пишут ему рукописные письма через систему ФСИН. Анастасия Ефремова считает благом для своего брата заключение за решетку, говорит, «целее будет», и подумает над своей жизнью.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что его клиенту срок едва ли сократят. Потому что он – звезда. Простого подзащитного бы наверняка пожалели. Хоть актер и рассчитывает на снисхождение, и сейчас в Верховный суд России направлено ходатайство о сокращении срока знаменитому арестанту, у которого охапка разных болезней.

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