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Из величайших звезд в знаменитые арестанты: как Михаил Ефремов стал звездой, несколько раз женился и попал в смертельное ДТП

За свою карьеру актер снялся в сотне фильмов и сыграл в десятках спектаклей.

Из величайших звезд в знаменитые арестанты: как Михаил Ефремов стал звездой, несколько раз женился и попал в смертельное ДТП
Михаил Ефремов. Фото: Global Look Рress

Михаил Ефремов с самого детства знает, что такое известность. Он родился в прославленной семье актеров и сам пошел по родительским стопам. Но дорожка вывела артиста по кривой, и сегодня он отбывает наказание в колонии общего режима за смертельное ДТП. Каким был путь артиста со сцены на нары — в нашем материале.

Михаил Ефремов: детство, родители, дебют

Михаил Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье. Его отец – звезда театра и кино Олег Ефремов, мать – актриса театра «Современник» Алла Покровская. Дедушка Михаила Ефремова — оперный режиссер Борис Покровский (1912—2009), прапрадед по материнской линии — создатель нового чувашского алфавита Иван Яковлев.

Олег Ефремов с сыном Михаилом. Фото: Global Look Рress

Такая родословная обеспечила ребенку от третьего брака Олега Ефремова с Аллой Покровской (в первом браке актер стал отцом первенца – дочери Анастасии Ефремовой, 1957 года рождения), творческую атмосферу с детства. Михаил рано дебютировал в кино и на сцене, что не стало удивительным ни для кого.

Впервые на сцену МХАТа юноша вышел в 13 лет, сыграв небольшую роль в спектакле «Уходя, оглянись!». В кино появился в том же 1976 году в фильме «Дни хирурга Мишкина», а два года спустя принял участие в картине «Когда я стану великаном», которая сделала его одним из знаменитых актеров среди ровесников.

Михаил Ефремов в 1981 году. Фото: Global Look Рress

За театральным образованием Ефремов-младший отправился в Школу-студию МХАТ. Но на первом курсе его призвали отдать долг Родине. В 1982—1984 годах Ефремов отправился в армию служить в войсках ВВС, где прошел Школу младших авиационных специалистов.

Михаил Ефремов: театр

Ефремов окончил курс Владимира Богомолова в школе-студии МХАТ после армии и в 1987 году встал у руля студии «Современник-2», в которой играли Никита Высоцкий, Мария Евстигнеева, Вячеслав Невинный и он сам. На подмостках театра они сыграли такие спектакли, как «Пощечина», «Седьмой подвиг Геракла», «Тень».

Когда труппа распалась, Ефремов-младший вернулся во МХАТ, где служил его отец и где он когда-то впервые вышел на сцену ребенком. Здесь он сыграл во многих пьесах: «Чайка», «Амадей», «Горе от ума», «Урок женам», «Борис Годунов» и других. Выступать на сцене Михаил Олегович на протяжении 8 лет, но не смог сработаться с отцом и ушел.

Михаил Ефремов в театре. Фото: Global Look Рress

Затем были роли в различных театрах. В Школе современной пьесы в 1994 году Ефремов появился в пьесе «Без зеркал», в Театре Антона Чехова – в «Подземке» в 1995 году. Также были работы в антрепризах «Люди-мыши», «Маленькая афера большого города», «Чапаев и Пустота», «Покровские ворота».

В середине 2000-х Михаил Ефремов вошел в состав труппы «Современника», где числится по сей день. На сцене театра, где когда-то блистала его мама, актер исполнил десятки блестящих ролей в постановках, среди которых «Три сестры», «Амстердам», «Анархия», «Шарманка». В последней он выступил режиссером-постановщиком, как и в пьесе «Дюма».

Михаил Ефремов: кино

Кинокарьера Ефремова, рост которого составляет 175 см, а вес 82 кг, стала яркой и насыщенной интересными проектами, ролями и наградами. Первую свою роль Михаил получил в возрасте 13 лет в картине «Дни хирурга Мишкина». На экране он появился в звездной компании – с отцом Олегом Ефремовым, Иннокентием Смоктуновским, Роланом Быковым.

Михаил Ефремов в фильме «Дни хирурга Мишкина». Кадр из фильма

Пятнадцатилетним Ефремов снялся в ленте «Когда я стану великаном». После этого была главная роль в сериале «Благородный разбойник Владимир Дубровский». В 1991 году он появился в драме «Люк», а также в комедии «Мужской зигзаг».

Михаил Ефремов в фильме «Мужской зигзаг». Кадр из фильма

Настоящую славу Ефремову принес сериал «Граница. Таежный роман» в 2000 году. В нем он сыграл офицера Алексея Жгута. За нее в 2002 году он удостоился «Ники» как лучший актер второго плана.

Михаил Ефремов в фильме «Граница. Таежный роман». Кадр из фильма

После «Границы» предложения на Ефремова от режиссеров посыпались одно за другим. В середине нулевых за год у Ефремова было по десять фильмов и сериалов в год, он оказался по-настоящему нарасхват: снялся в «Каменской, «Антикиллере» и «Антикиллере-2», «Слушателе», «Супертеще для неудачника», «Статском советнике», «12», «Оттепели», «Пьяной фирме», «Следователе Тихонове». Всего в фильмографии Михаила Ефремова сотни ролей.

Михаил Ефремов в фильме «12». Кадр из фильма

За роль режиссера Кривицкого в «Оттепели» Ефремов был удостоен «ТЭФИ» как лучший актер сериала. За работу в «12» ему вручили «золотого орла» в 2008 году, а за роль второго плана в фильме «Про любовь» — «Нику» в 2016 году.

Михаил Ефремов носит звание Заслуженного артиста России с 1995 года. В 2001 году ему вручили Государственную премию в области киноискусства за работу в сериале «Граница. Таежный роман».

Михаил Ефремов: другие проекты

С марта 2006 года Михаил Ефремов стал постоянным членом жюри игр КВН. С 30 ноября 2009 по 19 апреля 2010 года подменял Игоря Квашу на программе «Жди меня» на Первом канале, затем два года они появлялись в студии попеременно, а когда Кваша ушел из жизни, то Ефремов стал постоянным ведущим передачи в паре с Марией Шукшиной до 2014 года.

С 2011 до 2012 года принимал участие в проекте «Гражданин поэт» на сайте «F5» и телеканале «Дождь» (признан в России иноагентом), в эфире которого читал актуальные стихи «на злобу дня», написанные Дмитрием Быковым в манере знаменитых поэтов и писателей.

Михаил Ефремов выступает на сцене. Фото: Global Look Рress

Своеобразным продолжением проекта с одноименным названием стал канал Михаила Ефремова на YouTube, где он продолжил начатое в эфире.

Весной 2013 года на «Дожде» (признан иноагентом) совместно с Андреем Васильевым и Дмитрием Быковым Михаил Ефремов представил проект «Господин хороший».

Михаил Ефремов: личная жизнь

Личная жизнь Михаила Ефремова оказалась столь же богата, как и его роли в кино. Он пять раз женился и имеет шестерых детей, не раз влюблялся и крутил романы без обязательств.

Первой женой актера в молодости стала актриса Елена Гольянова. Но женились они не по любви – брак был фиктивным и должен был помочь девушке разменять квартиру. Развод состоялся спустя пару месяцев.

Елена Гольянова. Кадр из программы «Звезды сошлись»

Второй супругой (правда, гражданской) стала литературный редактор «Современника» Ася Воробьева – они стали встречаться сразу после окончания Ефремовым вуза. В 1988 году у них родился первенец Никита, который впоследствии пошел по папиным стопам и прославился в кино и на сцене.

Никита Ефремов, старший сын Михаила Ефремова. Фото: соцсети

Но появление ребенка не скрепило семью – через год Ефремов влюбился в другую и женился на ней, уйдя из семьи. В 1989 году он сыграл свадьбу с народной артисткой Евгенией Добровольской, которая в 1991 году родила ему сына Николая. Второй наследник Ефремова так же, как и первый, стал актером.

Евгения Добровольская с сыном Николаем и свекровью Аллой Покровской. Фото: Global Look Рress

Однако, третий брак постиг крах – в 1997 году Ефремов и Добровольская развелись из-за его измены. На съемках сериала «Романовы. Венценосная семья» в 1999 году он познакомился со своей будущей женой, четвертой по счету, актрисой Ксенией Качалиной.

Анна-Мария Ефремова. Кадр из программы «Секрет на миллион»

Через год возлюбленная родила ему дочь Анну-Марию, крестной которой стала Рената Литвинова. Браку не суждено было быть долгим, уже через четыре года отношений пара распалась.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова. Фото: Global Look Рress

Пятой женой стала звукорежиссер Софья Кругликова. С ней они вместе 20 лет, она же провожала мужа в места не столь отдаленные. За время брака супруга родила артисту троих детей – дочерей Веру в 2005 году и Надежду в 2007 году, а также сына Бориса в 2010 году. В 2016 году пара обвенчалась в церкви.

В отношении детей у Михаила Ефремова всегда была политика невмешательства. «Если говорить начистоту, я не принимаю очень уж активного участия в воспитании своих детей, потому что могу научить плохому», — признавался в свое время Ефремов. Поэтому ответственность за воспитание наследников актера лежала на женах. С матерями дети и оставались после развода.

 Михаил Ефремов: авария, арест, лишение свободы

Михаил Ефремов никогда не скрывал, что любит выпить. Причем, пагубная привычка сформировалась у артиста давно. Ради брака с Евгенией Добровольской он не пил пять лет, но потом вернулся к зависимости. И она его и погубила.

Вечером 8 июня 2020 года Михаил Ефремов стал виновником смертельной аварии. Актер за рулем своего Jeep Grand Cherokee не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся лоб в лоб с грузовичком курьера, 58-летнего Сергея Захарова. Сам звездный водитель не пострадал, а вот второму потребовалась госпитализация. Наутро стало известно, что Сергей Захаров скончался.

Михаил Ефремов на месте ДТП. Фото: Global Look Рress

Очевидцы сделали с места событий несколько записей, на которых стало понятно, что Михаил Ефремов не совсем трезв. Позже экспертиза установила наличие в его организме не только превышение допустимого промилле, но и следы запрещенных веществ. Актера отправили под домашний арест на время следствия.

Машина Михаила Ефремова послте ДТП. Фото: Global Look Рress

Изначально Ефремову предъявили обвинение по статье 264 ч.2 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», в рамках которой ему грозило от 3 до 7 лет лишения свободы. Но со смертью пострадавшего обстоятельства поменялись, и статья была ужесточена на более суровую, по ней актеру «светило» уже до 12 лет.

Михаил Ефремов приехал на суд под конвоем. Фото: Global Look Рress

На первый свой допрос по делу Ефремов не явился, ему потребовалась помощь «скорой». Как и позже из зала суда его также увозили на реанимобиле – возникли подозрения на инсульт, которые не оправдались. Сам актер постоянно жаловался на самочувствие.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Фото: Global Look Рress

Защищать Ефремова стал эпатажный адвокат Эльман Пашаев. Он же посоветовал подзащитному отрицать свою вину, хотя изначально актер записывал раскаяние на видео и признавал, что виноват. Линию защиты стали строить исходя сначала из того, что Ефремова не было за рулем авто, а затем – что он ничего не помнит, потому что был пьян.

Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором покаялся. Фото: соцсети

К процессу было приковано огромное общественное внимание. К зданию суда от заседания к заседанию постоянно стягивались посторонние люди, часть из которых яро поддерживала актера и требовала ему свободы, другая – просто попиариться и засветиться на ТВ.

Итоговое заседание в сентябре завершилось признанием вины Ефремова. В суде актер зачитал стихотворение, посвященное погибшему Сергею Захарову, раскаялся и попросил прощения за содеянное, а также выразил надежду, что его оставят на свободе, потому что так помогать пострадавшей стороне – вдове и сыну Захарова — ему будет легче.

Михаил Ефремов у зала суда. Фото: Global Look Рress

Приговор Ефремову от Пресненского суда Москвы – 8 лет колонии общего режима. Также артисту назначили выплатить компенсацию сыну погибшего в размере 800 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, Ефремову оставалось отбывать в местах не столь отдаленных 7 лет и 10,5 месяца. Рассчитывать на условно-досрочное освобождение звезда может лишь после половины отбытого за решеткой срока.

Михаил Ефремов сегодня

В настоящее время Михаил Ефремов отбывает наказание в Белгородской колонии общего режима. Он не отлынивает от работы, трудится швеей — пришивает замки-молнии к медицинской форме.

В свободное время читает книги, частенько захаживает в местный буфет. Примерно раз в неделю Ефремов созванивается с сестрой, остальные пишут ему рукописные письма через систему ФСИН. Анастасия Ефремова считает благом для своего брата заключение за решетку, говорит, «целее будет», и подумает над своей жизнью.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает, что его клиенту срок едва ли сократят. Потому что он – звезда. Простого подзащитного бы наверняка пожалели. Хоть актер и рассчитывает на снисхождение, и сейчас в Верховный суд России направлено ходатайство о сокращении срока знаменитому арестанту, у которого охапка разных болезней.

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