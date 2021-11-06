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Вячеслав Макаров решился на опасный эксперимент со змеей в «Шоумаскгоон» и поднял зал

Ведущие заметили, что шоумен становится все кровавее.

Вячеслав Макаров решился на опасный эксперимент со змеей в «Шоумаскгоон» и поднял зал
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров стал участником нового сольного проекта НТВ «Шоумаскгоон». В седьмом выпуске он исполнил песню группы Backstreet Boys – Everybody.

При этом Макаров по время выступления держал в руках настоящую змею. Сначала он был с ней на сцене, а потом переместился к Юлии Паршуте.

«Загадывай желание между двух змей», — пошутил ведущий Тимур Батрутдинов.

Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ
Ведущий «Маски» Вячеслав Макаров в «Шоумаскгоон». Фото: НТВ

«Все кровавее и кровавее», — добавил второй ведущий Тимур Родригез.

Критикующий всех Стас Костюшкин заметил, что это был ярчайший номер из всех в проекте.

Зал не смог не согласиться с предыдущим оратором. Во время выступления Макарова зрители аплодировали стоя.

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