«Мы очень старались»: Зудина в красном платье-комбинации с кружевными вставками показала страстный танец с партнером

Актриса Марина Зудина вспомнила о своем участии в шоу телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами».

Звезда театра и кино Марина Зудина отметила День танца, показав в микроблоге, как исполняет танго в паре со своим партнером, хореографом Максимом Петровым. Их движения грациозны и страстны.

У Марины Зудиной при этом очень драматичный наряд. Актриса облачена в красное платье-комбинацию с черными кружевными вставками.

Марина Зудина рассказала, что на видео она танцует со своим партнером по проекту телеканала «Россия 1» «Танцы со звездами». Актриса поздравила участников шоу с Днем танца.

«Дорогие и любимые танцоры, хореографы, режиссеры! Вы такие талантливые! Как радостно было работать и общаться со всеми вами! На фоне вас мы, безусловно, проигрывали в своих попытках научиться танцевать! Но, поверьте, мы очень старались. И конечно, мой партнер Максим Петров, которому я бесконечно благодарна за его терпение, заботу и талант педагога и танцовщика!» — написала Марина Зудина под видео.

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