Утонченная: Марина Зудина полюбовалась своим отражением в зеркале в театральной гримерке

Актриса Марина Зудина рассказала, о какой роли мечтала, но так и не сыграла.

Звезда театра и кино Марина Зудина поделилась в микроблоге цитатой из пьесы Чехова «Чайка».

Актриса призналась, что в юности мечтала сыграть Нину Заречную из-за важных фраз, которая та произносит в пьесе. Но Марине Зудиной так и не удалось сказать их со сцены.

«Умей нести свой крест и веруй. Я верую, и мне не так больно, и когда я думаю о своем призвании, то не боюсь жизни». В юности мечтала сыграть Нину Заречную именно из-за этих слов… Заречную не сыграла… Об Аркадиной не мечтала, но в двух разных постановках Константина Богомолова сыграла именно ее. Реальность иногда оказывается более непредсказуемой и интересной, чем наши мечты», — поделилась Марина Зудина.

Публикацию Зудина сопроводила нежным снимком, на котором запечатлено, как она любуется своим отражением в зеркале, установленном в гримерке в театре. Выглядит Марина Зудина при этом очень утонченно и грациозно.

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