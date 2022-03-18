«Количество желающих резко возросло»: Марина Зудина сообщила, что люди стали больше ходить в театры

Актриса Марина Зудина заговорила о повышении спроса на билеты на фоне происходящего в стране.

Актриса Марина Зудина поделилась с поклонниками своими наблюдениями.

Звезда театра и кино отметила, что в последнее время интерес к театру со стороны публике заметно возрос. Марина Зудина попыталась найти объяснение этому факту.

Она считает, что каждый зритель старается найти в постановках созвучное себе.

«Как меняется время, как меняются смыслы! Количество желающих прийти в театр резко возросло! Там еще говорят то и так, как возможно было в прежней жизни. Залы полные!» — написала Марина Зудина в микроблоге.

Она рассказала о недавнем спектакле — «Карамазовы», который девять лет назад поставил режиссер Константин Богомолов.

«Недавно играли «Карамазовых». Ощущение, что текст написан сегодня, и вдруг столько подтекста и новых смыслов, что возникает мысль, а можно ли это произносить в наши дни со сцены? Но пока играем в том виде, в котором выпускали почти 9 лет назад… И каждый находит то, созвучно ему именно в это время…» — порассуждала Марина Зудина.

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