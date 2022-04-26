«Бесит, что меня называют Анубисом»: Вика Дайнеко вне себя из-за догадок Филиппа Киркорова на шоу «Маска»

На телеканале НТВ близится к своей развязке третий сезон самого охраняемого проекта — шоу «Маска». Первого мая НТВ покажет суперфинал «Маски», в котором за звание победителя третьего сезона сразятся четверо самых сильных участников.
На победу претендуют Анубис, Пчела, Дракон и Монстрик.
Интересно, что по версии судей, в Анубисе могут скрываться Маша Зайцева, певица Манижа, Анита Цой или Виктория Дайнеко.
Последнюю по какой-то причине буквально бомбит от этих догадок. На своей странице в соцсети певица Виктория Дайнеко открестилась от участия в шоу «Маска».
«Меня уже бесит то, что меня называют Анубисом из шоу «Маска». Вчера даже Киркоров сказал, что думает, что это я. Это не я!» — заявила Вика Дайнеко.
Так это или нет, поклонники проекта узнают уже в ближайшее воскресенье, первого мая, когда в эфире НТВ будут сорваны все маски.
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