«Разбираться в сортах фекалий не собираюсь!»: улетевшая из России Инстасамка ответила людям

Блогер Инстасамка переехала в Дубай, возвращаться в Россию пока не планирует. Об этом звезда рассказала в своем телеграме.

Инстасамка поведала, что закрыла свой офис в Москве и сдала свою квартиру. В Москве планирует появляться периодически: «Тогда, когда захочу». Звезда сказала, что хочет, чтобы все было спокойно для этого.

Тем, кто приобрел билеты на ее концерты в России, предложила сдать их, если организаторы уже объявили об их отмене.

После таких рассказов на Инстасамку обрушилась волна негатива, люди стали называть ее «сбежавшей» и осуждать за молчание насчет своей политической позиции. Знаменитость сорвалась на людей в свойственной ей манере с использованием ненормативной лексики.

«Те, кто заставляют говорить позицию, они просят сказать вас не вашу позицию, а свою, я молчу на этот счет. И каждый раз, когда я читаю, что кто-то, кто находится не в России, презирает тех, кто молчит и называет терпилами, идите ***! У меня есть своя жизнь, и я ее живу, мне другую никто не даст, и сидеть разбираться в сортах фекалий я не собираюсь, мой дом в России, я не в России, так вышло. Больше всех говорят те, у кого больше всего проблем. Занимайтесь своей жизнью *** и хватит оскорблять людей по факту их молчания», — резко ответила Инстасамка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.