Инстасамка купила в ЦУМе поддельные мюли Prada

Блогеру удалось договориться с магазином о возврате денег.

Блогер Инстасамка рассказала в своих аккаунтах соцсетей, что приобрела поддельные меховые мюли Prada в ЦУМе. Звезду смутила прошивка логотипа на них, где искусственный мех торчит в разные стороны.

Сопоставив с картинкой обуви на официальном сайте бренда, она заподозрила неладное и решила проверить QR-код, который тоже не показал принадлежность французской марке.

Возмущенная Инстасамка написала об этом в ЦУМ, где вежливо согласились вернуть деньги за товар.

Инстасамка создала несколько гневных постов и заявила, что конфликт окончен, дескать, все сделают и без нее правильные выводы.

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