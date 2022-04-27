«Иногда хочется быстро выключить»: Клара Новикова высказалась о женском стендапе в России

По словам народной артистки, они о подобном с подругами даже за столом не шутили.

Народная артистка России Клара Новикова в шоу «Эмпатия Манучи» высказалась о женском стендапе в России.

«В «Камеди Вумен» были чудные девки. Очень органичные, очень яркие. Я смотрю женский стендап. Иногда хочется быстро выключить, потому что про это мы с подругами даже за столом не шутили. Было неловко, а они со сцены. Три этажа тела. Они это хорошо запомнили. Но у них есть смысл. Публика хочет их таких слушать». Клара Новикова

Как отметила Новикова, она видела выступление одного известного стендапера в зале на три тысячи зрителей. «Что же он там делает, что на него повалят три тысячи молодых людей. Мне бы зал на триста-пятьсот человек собрать», — заявила Клара Новикова.

Напомним, что Клара Новикова родилась в Киеве. В прошлом году ей исполнилось 75 лет.

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