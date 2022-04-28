«Это что, уралмашевское прошлое сказывается?»: Соловьев по-бандитски ответил Куйвашеву

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы ответил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, который ранее попросил его следить за языком.

«Ааа. Это ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить? То есть я теперь должен говорить как с губернатором. Следить за базаром, поганой метлой. Это что вот сейчас было: «Следить за языком». То есть это ты стрелку что ли забиваешь, губернатор?» Владимир Соловьев

Как отметил Соловьев, у Куйвашева есть бандитские повадки. «Это что, уралмашевское прошлое сказывается? Не завода, а преступных группировок бандитских. За языком следить? Это у нас государственный муж? А может, еще присоединиться Куйвашеву к тем, которые меня грохнуть пытались. Может, Куйвашев еще и туда пойдет», — заявил Владимир Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев заявил, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс на Среднем Урале.

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