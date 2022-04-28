«Следите за своим языком»: Куйвашев заявил, что уральцы будут ждать Соловьева в гости на лекциях

Губернатор Свердловской области вступился за уральцев после откровенных и гнусных оскорблений телеведущего.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во «ВКонтакте» записал гневное обращение к телеведущему Владимиру Соловьеву, который позволил себе резкие высказывания о жителях Среднего Урала, скатившись до оскорблений.

«Мне очень жаль по поводу того, как вы высказались в отношении моих земляков, горожан, жителей Екатеринбурга. Жаль прежде всего вас. Значительное число ваших слушателей после этих высказываний уменьшится. И горожане будут вас ждать на ваших лекциях, чтобы высказать свою позицию». Евгений Куйвашев

По словам Евгения Куйвашева, он верит, что Владимир Соловьев сгоряча такое сказал об уральцах. «Урал — опорный край державы. Здесь любят и ценят людей, которые следят за своим языком. Поэтому я вам желаю следить за своим языком», — заметил губернатор.

Ранее Владимир Соловьев, который славится своими необдуманными словами, заявил, что «Екатеринбург — центр мерзотной либероты». Высказывание вызвало широкий общественный резонанс на Среднем Урале. Уральцы требуют публичных извинений от «правдоруба» и обладателя шикарных вилл на итальянском озере Комо.

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