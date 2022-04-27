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Тайны «Маски» к юбилею Киркорова: новые герои и сюрприз от поп-короля

НТВ приготовили сюрприз для поклонников проекта.

Тайны «Маски» к юбилею Киркорова: новые герои и сюрприз от поп-короля
Филипп Киркоров в шоу «Маска». Фото: НТВ

В ближайшую субботу на канале НТВ покажут спецвыпуск популярного проекта «Маска», приуроченного к юбилею председателя жюри Филиппа Киркорова.

Поздравить поп-короля придут новые маски, которых ранее не было в шоу. Это Роза Чайная, Мышь, Молодой Ангел, Лунный гость, Огонь и… Филипп Киркоров. Также на сцену выйдут герои прошлых сезонов — Лев, Олень и Белый Орел.

Роза Чайная на юбилее Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Фото: НТВ
Роза Чайная на юбилее Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Фото: НТВ

Весь вечер в «Маске» будут петь хиты именинника. Выступит и сам виновник торжества, не без этого.

Молодой Ангел на юбилее Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Фото: НТВ
Молодой Ангел на юбилее Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Фото: НТВ

«Я давно ждал спецвыпуск «Маски», посвященный моему юбилею. Я только спою пару песен, а еще презентую зрителям дуэт с одной певицей, которую все знают и любят, но пока в анонсах она проходит под именем Инкогнито. Больше ничего о спецвыпуске не знаю, клянусь — век аншлагов не видать», — рассказал Филипп Киркоров.

Огонь на юбилее Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Фото: НТВ
Огонь на юбилее Филиппа Киркорова в шоу «Маска». Фото: НТВ

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