Афиша Москвы: финал «Маски» и Крамер сыграет джаз

На Первомай можно попасть сразу и на концерт, и в телевизор. Финал третьего сезона полюбившегося всем шоу «Маска» снимают в большом концертном зале с реальными зрителями. Выпуск передачи будет идти в прямом эфире НТВ.
Зрители вживую увидят выступления масок, музыкальные сюрпризы финала, реакцию членов жюри. У телешоу много поклонников, и потому это отличный шанс испытать новые эмоции, увидеть звезд и посмотреть, как снимается передача.
- «Крокус Сити Холл»
- м. «Мякинино», ул. Международная, 20.
- 1 мая. 13.00.
- От 2500.
Крамер играет джаз
Известный джазовый пианист, композитор Даниил Крамер любит экспериментировать. Также народный артист играет традиционный джаз, классику, Third stream (так называемое третье течение) — сплав современной академической музыки и джаза.
Популяризатор джаза виртуозно сочетает мелодии самых разных композиторов (в том числе и собственные), превращая их в новое, самостоятельное произведение. Крамер вошел в Книгу рекордов Гиннесса как пианист, переигравший по скорости компьютер.
- «Союз композиторов»
- м. «Охотный Ряд», Брюсов переулок, 8/10.
- 30 апреля. 20.30.
- От 900.
Буйство цветов
В «Аптекарском огороде» начался ежегодный, 21-й весенний фестиваль цветов — яркое, красивое и дивно пахнущее событие. Уже сейчас в саду необозримые ковры первоцветов с медовым ароматом. В этом году рекордное количество тюльпанов — более 100 тысяч, пик их цветения придется на День Победы.
В конце апреля — начале мая цветут сакуры, яблони, груши, сливы, абрикосы, черешни, миндаль, рябчики, черемуха. Одновременно распустятся экзотические и теплолюбивые магнолии, три вида сакуры. Ждем, когда зацветут сирень и пионы, а также другие растения. В саду много редких видов и сортов цветов.
- «Аптекарский огород»
- м. «Проспект Мира», пр-т Мира, 26, стр. 1.
- 27 апреля — 5 июня.
- 10.00 — 20.00.
- 400.
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