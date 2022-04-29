«Дело прошлое»: Кормухина рассказала, как пыталась «физическим воздействием» воспитывать Киркорова

По словам певицы, поп-короля сейчас не стоит добивать.

Певица Ольга Кормухина в «Телеграме» заявила, что ей уже давно все ясно с поп-королем отечественной эстрады Филиппом Киркоровым, который появился на одном из своих недавних концертов перед зрителями в наряде павлина.

«По-человечески его ужасно жаль. Зная то, что знаю я, просто даже плакать иногда хочется о нем. Разве здоровый человек в его возрасте (да в любом) выйдет в таком виде на публику?» Ольга Кормухина

Как отметила Ольга Кормухина, в сложившихся обстоятельствах поп-короля лучше не добивать. «Пыталась когда-то, дело прошлое, физическим воздействием «повоспитывать», но там все сложнее. Я без стеба!» — заявила Ольга Кормухина.

Ранее Ольга Кормухина говорила, что в России сформировалось поколение, которому было бы неплохо познакомиться со стихотворением Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».

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