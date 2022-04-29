«Если бы разделяли позицию, то сняли перья с себя»: Ольга Кормухина – о звездах и публике

Певица Ольга Кормухина в беседе с Teleprogramma.pro объяснила суть своего недавнего поста в «Телеграм». На кадрах можно было увидеть выходящего в павлиньем наряде музыканта Филиппа Киркорова.

«Этот пост даже не про Киркорова, а про нашу публику, которая кормит таких как он. Публика возносит подобных на сцену МХАТа. Да, они не уезжали из страны, но вы знаете, сколько подонков было в 1937 году? Они писали кляузы. Там думаете были одни коммунисты со светлой душой». Ольга Кормухина

По словам Кормухиной, в обществе сегодня потеряны ориентиры. Забыто, что такое хорошо и что такое плохо. «Надо рожать нового Маяковского, чтобы он снова написал такой стих. На сцену выходит непонятно что в перьях, а все аплодируют. Бузова – что это? Они, если бы разделяли позицию, то сняли бы перья с себя. С кровью бы выщипывали. Посмотрите, как они смешно выглядят. А где их десятки миллионов подписчиков? В «Телеграм» не так много дураков. Их, конечно, хватает, но не так много. На них есть спрос – и это беда. В великой стране такого быть не может. Мой пост о беспринципности и безмозглости. Какой поп – такой и приход», — заявила Ольга Кормухина.

Напомним, что Филиппу Киркорову 30 апреля исполнится 55 лет. Этому событию посвящена серия его концертов, проходящих в Москве и Санкт-Петербурге.

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