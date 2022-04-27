«Его можно соплей перешибить»: Кормухина оценила желание Барских идти служить

Недавно украинский певец примерил гимнастерку и взял в руки автомат.

Украинский певец Макс Барских, который еще в конце февраля начал негативно высказываться обо всем происходящем в мире, поливая грязью Россию и россиян, недавно решил помочь родной армии. Артист взял в руки автомат, надел гимнастерку и опубликовал свежие фото в своих соцсетях.

Некоторые звезды считают, что тем самым Барских вызвал только смех, ведь в зоне боевых действий, по мнению артистки Ольги Кормухиной, от Макса не будет никакого толка.

«Правда, я не знаю, какой там толк, например, от Макса Барских. Его же можно соплей перешибить. Я, женщина, задавлю его одной своей энергетикой. Какое-то вертлявое, непонятное нечто. То ли парень, то ли девушка – бесполое существо», — цитирует Кормухину «Подмосковье сегодня».

Напомним, ранее Ольга Кормухина в очередной раз «проехалась» по позиции Андрея Макаревича и Максима Галкина.

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