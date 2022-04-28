«Не спрашивайте, как Бузовы попадают на сцену МХАТ»: Кормухина оценила павлиний наряд Киркорова

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» оценила павлиний наряд музыканта Филиппа Киркорова на одном из недавних концертов звезды. По ее словам, публика не смогла отвлечься от такого события, как день рождения поп-короля.

По словам Кормухиной, каждый может внимательно приглядеться к счастливым лицам соотечественников. У певицы после таких выступлений нет никаких сомнений, что российские звезды скоро вернутся на родину.

«Уже возвращаются! И триумфально! Чтобы припасть к вашим питательным кошелькам. Страна чудес, елки. Как вы думаете, в Америке такое возможно? Да шут с ней с Америкой! В какой-нибудь маленькой прибалтийской республике? Больше никогда не спрашивайте меня, как Бузовы попадают на сцену МХАТ! Их главные спонсоры, рекламщики и лоббисты — в этом зале. И это малая часть». Ольга Кормухина

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Напомним, что музыкант Филипп Киркоров готовится встретить свое 55-летие. У него проходят концерты в двух самых больших городах России – Москве и Санкт-Петербурге.

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